БЮТ: "регионалы" фальсифицируют выборы в Крыму

В "Батькивщине" заявляют о массовых фальсификациях со стороны Партии регионов во время довыборов в крымский парламент. В воскресенье в Симферополе состоялись довыборы в Верховную Раду Крыма по 13 мажоритарному округу вместо депутата от Партии регионов Александра Ануфриева, умершего в начале сентября.



Как рассказал "Украинской правде" депутат от БЮТ Андрей Сенченко, власти применяют технологии фальсификации: "Все комиссии сформированы в штабе Партии регионов. Всего было выдвинуто 20 кандидатов, из них - 15 кандидатов - технические, от сателлитов Партии регионов. 13 из них после формирования комиссий сняли свои кандидатуры, а их представители остались в комиссиях ", - сказал он.



Таким образом, по словам депутата, в составе избирательных комиссий не осталось представителей "ни БЮТ, ни коммунистов, никаких других партий, выдвинувших реальных кандидатов, все члены комиссий - от Партии регионов или ее сателлитов".



"Основная технология, по которой сейчас фальсифицируются выборы, - это платное голосование на дому. Примерно по 4% избирателей на округ собираются проголосовать на дому. На отдельных участках - до 6%", - рассказал Сенченко. Поскольку общая явка не превысит 15%, оценивает депутат, голосование на дому достигнет трети, или даже половины всех полученных бюллетеней.



"Почти во всех участках члены комиссий проголосовали за то, чтобы не включать наблюдателей в команду, выезжающую с урной для голосования к избирателям, пожелавшим голосовать на дому. Тем самым кандидаты от оппозиционных партий были лишены возможности контролировать этот процесс", - добавил он.



"Хуже всего то, что они привлекли криминалитет", - добавил он, описав как "характерные молодчики" блокировали машину наблюдателей.