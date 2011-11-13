Трудовой кодекс вызовет новое противостояние возле парламента

В понедельник, 14 ноября, Автономный союз трудящихся (АСТ) намерен провести пикетирование согласительного совета Верховной Рады Украины, на котором будет рассматриваться внесение в повестку дня законопроекта Трудового кодекса во втором чтении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АСТ, целью демонстрантов является попытка помешать этому.

К инициаторам пикета заявили о своем желании присоединиться представители ряда профсоюзных и общественных организаций, негативно оценивающих законопроект №1108.

«Трудовой кодекс должен упростить процедуру увольнения с работы, фактически увеличить продолжительность рабочего дня и недели, легализовать видеонаблюдение на рабочем месте, дать право работодателям принимать постановления, замещающие коллективные трудовые договора. Также новый ТК сузит права и возможности профсоюзов», - напоминают в Автономном союзе трудящихся.

Авторами проекта являются регионалы Василий ХАРА, Александр СТОЯН, Ярослав СУХОЙ.

«В первом чтении законопроект был проголосован в 2008 году. Активная общественная критика уже свыше трех лет заставляет Верховную Раду откладывать принятие данного антирабочего и антиконституционного закона», - отметили в пресс-службе АСТ и сообщили, что пикет состоится в 10:00 по адресу Грушевского, 18/2.