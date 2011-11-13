Ночью из Верховной Рады сделали "зоопарк"

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промполитики и предпринимательства. Наталия КОРОЛЕВСКАЯ возмущена повторным установлением забора перед ВР.

«Нам не нужны никакие заборы между народом и государством», - написала Н.КОРОЛЕВСКАЯ на своей страничке в Facebook.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что стала свидетелем ремонта забора перед Верховной Радой в субботу ночью неустановленными лицами.

По ее словам, в ночь с субботы на воскресенье, проезжая мимо Верховной Рады, она увидела бригаду сварщиков. Рабочие устанавливали забор, который уже стал символом закрытости власти от народа, подчеркнула депутат. При попытке узнать, кто эти люди, кто дал разрешение на установку забора и на проведение ремонтных работ, никто ответа дать не смог, сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, добавив, что не смогли ответить и милиционеры, которые охраняли работы.

«Я вызвала милиционера из Верховной Рады, задала те же вопросы. Он также ничего не знал. Тогда я сделала фотографии сварщиков на телефон», – пишет она на своей Facebook страничке. Фотографии, сделанные народным депутатом, можно увидеть там же.

«Вот интересно: забор по всем публичным заявлениям власти – ничей и никто не несет за него ответственность, а кто-то при этом распорядился его чинить (для сварочных работ нужно разрешение), и рабочие не признаются кто», – удивляется Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что на прошлой неделе сделала депутатский запрос председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ, главе КГГА Александру ПОПОВУ, генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с просьбой выяснить, кто установил забор.

В своем Facebook народный депутат Н.КОРОЛЕВСКАЯ пообещала озвучить этот вопрос в понедельник, 14 ноября, на Согласительном совете ВР и передать ответ журналистам.

Как сообщал УНИАН, большой забор был установлен возле здания Верховной Рады в начале октября текущего года.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявлял, что парламент не имеет никакого отношения к установлению забора.

Между тем этот забор несколько раз сносили участники акций протеста против отмены льгот.

В частности, 3 ноября возле Верховной Рады участники акции сломали металлический забор и ворвались во двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве сообщили, что в рамках расследования уголовного дела по факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам правоохранительных органов во время акции протеста 3 ноября возле парламента милиция устанавливает, кому принадлежит металлический забор возле центральных входов в здание Верховной Рады.