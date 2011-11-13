Литвин: главное - чтобы итоги выборов не были фальсифицированы

Временная специальная комиссия Верховной Рады по разработке согласованного закона о выборах народных депутатов взяла за основу законопроект, подготовленный рабочей группой при Президенте под председательством министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил в интервью «5-му каналу».

"Специальная комиссия единогласно приняла решение взять за основу проект, который был подготовлен рабочей группой, которая была создана соответствующим решениям Президента, и проект этой рабочей группы находился на экспертизе Венецианской комиссии. Я считаю это признаком того, что комиссия находит взаимопонимание", - сказал В.ЛИТВИН.

Комментируя предложение представителей оппозиционных фракций зафиксировать в законе положение о том, что 300 депутатов избираются по партийным спискам, а 150 - в мажоритарных округах, председатель ВР отметил, что это предложение имеет право на жизнь. В то же время В.ЛИТВИН считает, что это предложение противоречит возможности выполнения депутатом-мажоритарщиком его обязанностей. "Я бы хотел увидеть того депутата, который будет представлять половину, например Житомирской области, и как он будет работать в округе" - добавил спикер.

При этом В.ЛИТВИН выразил убеждение, что комиссия придет к согласию относительно смешанной системы выборов - 50/50.

Вместе с тем спикер отметил, что проблема избирательного законодательства не должна стать проблемой всего украинского народа.

"Необходимо как можно скорее принять данный закон и зафиксировать, что изменения в него до завершения выборов вноситься не будут", - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что в этом вопросе главное - чтобы итоги выборов не были фальсифицированы.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада Украины создала Временную специальную комиссию по вопросу подготовки проекта Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Комиссия до 17 ноября должна подготовить и подать в ВР проект закона.

В состав комиссии избрано 13 народных депутатов.

Главой комиссии избран Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракция НУ-НС), его заместителем – первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.