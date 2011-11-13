Литвин: дети и чиновники должны знать украинский

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН советует украинским чиновникам выучить государственный язык, а потом уже заниматься изучением других языков.

Об этом он заявил в интервью «5-у каналу», комментируя заявление министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА о том, что чиновники обязательно должны знать русский язык.

"Я думаю, если министр, заместитель министра, вообще государственный служащий знает много языков, ну и слава Богу, и флаг ему государственный в руки", - сказал В.ЛИТВИН.

"Главное, о чем мы должны говорить, - чтобы для начала элементарно государственный служащий знал государственный язык", - добавил председатель ВР.

Он напомнил, что обязательное знание государственного языка предусмотрено украинским законодательством, которое регламентирует деятельность государственных служащих.

"На это необходимо обратить внимание, потому что это является проблемой. А на каком языке он будет общаться в быту - английском, русском - это его проблемы. Нам нужно думать над тем, как повысить знание украинского языка", - добавил В.ЛИТВИН.

Говоря о законодательных предложениях Кабинета министров, согласно которым родители могут свободно выбирать язык воспитания их ребенка в дошкольном учреждении, В.ЛИТВИН отметил, что дети должны, прежде всего, знать украинский язык.

"А если там будут группы, в зависимости от пожеланий родителей, в которых будет изучаться русский, английский, французский, немецкий языки, я думаю, это также будет хорошо. Но на первом месте должен стоять язык государства, в котором они живут", - отметил он.