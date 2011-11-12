Участники акции в поддержку Тимошенко запустили в небо воздушные шары

19:27, 12 ноября 2011
Политика
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Выкрикивали лозунги

Участники акции возле Лукьяновского СИЗО в поддержку экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО, которую уже 100 дней удерживают под стражей, запустили в небо красные и белые воздушные шарики с привязанными к ним свечками.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом сторонники Ю.ТИМОШЕНКО выкрикивали лозунги: «Юлі – волю!» и «Зека – геть!».

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