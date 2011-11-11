Азаров узнал, зачем МВД понадобились «жемчужные ванны»

Массажные ванны и другое оборудование для водных процедур были закуплены МВД для ведомственных реабилитационных центров.

Об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ на своей странице в сети Facebook.

«Оказалось, что в системе МВД есть госпитали, реабилитационные центры, где проходят лечения и восстанавливаются иногда после ранений наши милиционеры. И речь шла о закупках медоборудования для этих центров и госпиталей, таком, как подводный гидромассаж, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудование для операционной, ванны, в которых можно принимать «жемчужные ванны». Кто-то может сказать, что это излишество?», - написал Н.АЗАРОВ.

Ранее СМИ сообщали, что МВД заключило соглашения на покупку медицинского оборудования на общую сумму 2,63 млн. грн., в частности: подводные души-массажи по 100 тыс. грн., жемчужные ванны по 50 тыс. грн., ванная для подводного душа-массажа с гидромассажной системой за 170 тыс. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге пообещал «с этой ситуацией разобраться».

Позже Государственная казначейская служба Украины сообщила, что не проводила платежи по закупке для Министерства внутренних дел джакузи и массажных ванн.

При этом представители Госказначейства предположили, что речь идет о закупке оборудования для 14-ти реабилитационных центров, которые есть в структуре МВД.

В МВД заявили, что медицинское оборудование на общую сумму 2,63 млн. грн. для 9 ведомственных заведений здравоохранения приобретено с соблюдением требований законодательства