Милиция не пустила одесситов послушать мэра

Одесситы не смогли послушать отчет о годовой работе мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, многие горожане не смогли попасть в зал Одесского русского драматического театра. Здание театра было ограждено железными турникетами и кордонами милиции. Кроме того, на подходах к театру дорогу людям перегородили группы молодых людей, которые без объяснения причин не пропускали их к городскому председателю.

Среди десятков людей, которые протестовали из-за недопуска в театр, были активисты Общественной инициативы «Обновление страны», общественной организации «Качество жизни», интернет-партии во главе с Андреем ГОЛУБОВЫМ.

Как сообщает пресс-служба «Обновления страны» со ссылкой на координатора Общественной инициативы «Обновление страны» в Одессе Сергея ГУЦАЛЮКА, невзирая на то, что люди, которые хотели попасть в театр, предъявляли документы с одесской пропиской, в помещение их не пропустили. Причину закрытости мероприятия никто из милиционеров объяснить не смог.

По словам С.ГУЦАЛЮКА, в помещение театра пропустили только местных депутатов и специально привезенных работников бюджетных организаций.

Некоторые люди, которые собрались у входа, попробовали прорваться в помещение, однако представители милиции и неизвестные лица в штатском отразили этот «штурм». На требования граждан представиться и ответить на вопрос, почему им мешают пройти в театр, мужчины в штатском отмалчивались. Кроме того, неизвестные вели себя достаточно нагло и грубо: выталкивали людей, ругались.

«Во время очередного «общения» координатор «ОК» в Одессе сделал гражданский арест одного из людей, который вел себя наиболее грубо, и передал его в руки руководства милиции для идентификации личности. Как оказалось, задержанным был представитель горсовета Алексей МАЗУРИН», - сообщает «Обновление страны».

Кроме С.ГУЦАЛЮКА, на встречу с мэром не смог попасть и координатор южноукраинских организаций «Демократического альянса» Алексей ЧОРНЫЙ, и даже «заядлый почитатель нынешнего городского председателя, представитель незарегистрированной «Партии Сталина» Валентин ДОРОШЕНКО, говорится в сообщении.

«Сегодняшняя ситуация мне напоминает осаду Одессы румынско-немецкими войсками. Мэр КОСТУСЕВ сделал столько «хорошего» для одесситов, что уже вынужден прятаться за спинами милиционеров и работников горсовета», - прокомментировал ситуацию С.ГУЦАЛЮК.