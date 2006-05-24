Черновецкий пришел на встречу с Саакашвили со своей тёщей

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ договорился с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ о содействии в изучении Киевом опыта Грузии по внедрению демократических реформ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такая договоренность была достигнута сегодня во время непротокольной встречи Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с Президентом Грузии в гостинице „Премьер-Палас”, который на время пребывания главы грузинского государства в Киеве является его резиденцией.

Мэр Киева был на этой аудиенции с членами своей семьи - дочерью Кристиной, сыном Степаном и матерью жены Люсей АЙВАЗОВОЙ. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что семья его жены долгое время жила в Тбилиси, там родился и его сын, поэтому он хотел, чтобы они увидели Президента Грузии.

“Я знаю Вашу страну и очень ее люблю. Хочу сообщить Вам, уважаемый господин Президент, что Киев и киевляне полностью одобряют Вашу политику прозрачных, понятных реформ, которые в основе своей совпадают с тем, что я хочу сделать в Киеве” – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

М.СААКАШВИЛИ сообщил, что информирован о первых шагах Киевского мэра и о его намерениях победить коррупцию. В Грузии стимулом для работников различных государственных структур, дающим им основание дорожить своей работой и репутацией, является высокая зарплата, отметил он. По словам Президента, минимальная зарплата полицейского в Грузии составляет 300 у.е., прокуроров – 1200-1500 у.е., а руководителей подразделений правоохранительных органов достигает 3000 у.е. А то, что к власти в Грузии пришли новые люди, разорвало цепь коррупции как в высших эшелонах власти, так и на местах, сказал он.

М.СААКАШВИЛИ в ходе встречи очертил общую для обеих стран проблему высококвалифицированных кадров, которые либо выезжают за границу, либо переходят в сферу бизнеса. Но реформаторские шаги в области образования, а именно – замена привычных экзаменов общенациональным тестированием выпускников школ, по словам Президента Грузии, дают основания для оптимизма.

“Сейчас студенты первых курсов совсем другие, – заметил М.СААКАШВИЛИ. – Они убеждены, что поступили в вуз исключительно благодаря своим знаниям, и это положительно влияет на их самосознание”. Именно современная студенческая молодежь, по мнению участников встречи, поможет в недалеком будущем ликвидировать кадровый пробел, который имеет место сегодня.

М.СААКАШВИЛИ пожелал Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ успешной деятельности в должности руководителя города, гарантировал всяческое содействие в обмене опытом внедрения демократических реформ и пригласил Киевского мэра в ближайшее время посетить Грузию в качестве своего личного гостя со всей семьей.