Кабмин обнародовал текст Договора о свободной торговли с СНГ

Кабинет министров Украины на своем официальном портале обнародовал текст Договора о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств, который премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подписал 18 октября в Санкт-Петербурге во время заседания глав правительств стран - членов СНГ.

С текстом договора можно ознакомиться тут.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран - членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему в течение текущего года.

В тот же день Н.АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года. Также на совместной пресс-конференции глав правительств СНГ по итогам подписания договора Н.АЗАРОВ отметил, что договор несовершенен, он имеет изъяны, но в соглашении заложены временные нормы, в течение срока действия которых недостатки будут ликвидированы.

В свою очередь, премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что подписание договора не противоречит принципам Всемирной торговой организации, членами которой среди стран СНГ являются Украина, Киргизия, Молдова и Армения.

Представители украинской власти заявляют, что подписание Договора о ЗСТ с СНГ не навредит евроинтеграции Украины, в частности, подписанию Договора о ЗСТ с ЕС.

Однако оппозиция считает, что подписание этого документа возвращает Украину к более тесной интеграции с Россией и странами бывшего СССР и может помешать ее интеграции в Евросоюз. Так, бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что подписанием договора о зоне свободной торговли с СНГ Украина закрыла для себя двери в торговый союз с Евросоюзом.