Комиссия Минздрава рекомендовала Тимошенко постельный режим

Комиссия Министерства здравоохранения, которая осматривала в СИЗО экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, работает над установлением окончательного диагноза, после чего будет определена тактика ее лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил член этой комиссии, доктор медицинских наук, руководитель кафедры травматологии и ортопедии Национального медицинского университета им. А.Богомольца Александр БУРЬЯНОВ.

Он опроверг все слухи, что заключение, которое сделала комиссия, могло писаться под давлением.

«Комиссия делала заключение без какого-либо давления и посторонних лиц. Комиссия занимается исключительно медицинскими делами – определение характера страдания, определение состояния пациента, назначение и диагностика лечения», - сказал он.

А.БУРЬЯНОВ подтвердил, что комиссия рекомендовала Ю.ТИМОШЕНКО постельный режим. «Одна из рекомендаций – это постельный режим», - сказал он.

При этом врач отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО может вставать с кровати для самообслуживания, общения с адвокатами и следователями.

В то же время медик отказался сообщить предварительный диагноз, который был установлен после осмотра Ю.ТИМОШЕНКО. Он сослался на врачебную тайну.

«Комиссия сейчас устанавливает диагноз, проводится комплекс диагностических мер для определения окончательного диагноза. Назначено определенное лечение, в котором нуждается больная», - сказал он.

Отвечая на вопрос УНИАН, предоставляется ли в условиях СИЗО надлежащее лечение Ю.ТИМОШЕНКО и нужно ли ей обследование в медицинском учреждении вне стен СИЗО, А.БУРЬЯНОВ сказал: «В пределах СИЗО рекомендации комиссии выполняются... Комиссия рекомендовала комплекс обследований, но где они будут проводиться, это решение суда».

На вопрос журналистов, ухудшается ли состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО в условиях СИЗО, А.БУРЬЯНОВ ответил: «Я думаю, что в стенах СИЗО состояние здоровья любого человека не улучшается».

При этом он подчеркнул, что комиссия проводила осмотр Ю.ТИМОШЕНКО 7 и 9 ноября. «За этот промежуток времени ухудшения не было, равно как и не было улучшения», - сказал он.

Со своей стороны, советник министра здравоохранения Татьяна ЮРЧЕНКО отметила, что предварительный диагноз Ю.ТИМОШЕНКО был сообщен.

Она посоветовала журналистам обратиться к адвокатам Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы узнать ее диагноз. «У нас нет ее разрешения на разглашение врачебной тайны», - сказала Т.ЮРЧЕНКО.