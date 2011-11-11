Мельниченко говорит, что готов из Израиля прилететь на суд по делу Кучмы

Бывший майор Управления госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО находится в Израиле, но готов приехать в Украину, чтобы свидетельствовать в суде по делу бывшего Президента Леонида КУЧМЫ.

Об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№186 от 11 ноября).

«Я сейчас нахожусь в Израиле, потому что знаю, что американское правосудие и правосудие тех европейских стран, в которых я был ранее, покажут большой болт украинской прокуратуре, если она потребует моей экстрадиции», - сказал он.

«Я бросаю вызов этой системе: если у нее есть, что мне предъявить, потребовав моей высылки в Украину из Израиля, то они обязаны будут предоставить этой стране хоть какие-то обвинения в мой адрес. А обоснованных и законных обвинений у них нет!», - добавил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Комментируя информацию пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины о готовности арестовать его, как только он окажется в Украине, бывший майор Управления госохраны предположил, что инициаторами этого решения были те, кто боится его разоблачений, те, кто заинтересован в том, чтобы он «не дожил до суда» над бывшим Президентом Украины Л.КУЧМОЙ.

«Они хотят, чтобы я не смог рассказать правду. Это откровенное запугивание меня. Власть подает сигнал: "Приедешь в Украину — сядешь на нары, а потом тебя убьют в тюрьме", - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он заверил, что обязательно вернется в Украину, чтобы дать показания по делу Л.КУЧМЫ. «Наиболее вероятный вариант — я прилетаю в первый день судебного заседания, из аэропорта сразу еду в суд и рассказываю там все, что знаю», - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Да, меня могут после этого арестовать, я осознаю это, но я этого не боюсь — таков мой крест, который я взял на себя», - добавил он.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО назвал «ложью» заявления Генпрокуратуры о том, что он уклоняется от следствия. «Это ложь и еще раз ложь! Генпрокурору ПШОНКЕ не место на его должности, раз он делает такие заявления. Ко мне никто никогда не применял подписку о невыезде, мне не предъявляли никаких постановлений следователя о выдвижении обвинений против меня», - утверждает он.

«Я обращался к В.ПШОНКЕ и председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ с требованием провести следственные действия в отношении меня, но они отказывались, нарушая Уголовный кодекс», - заявил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На вопрос журналиста, может ли он назвать фамилии тех, кто выступает заказчиком его преследования, Н.МЕЛЬНИЧНКО ответил: «Да. Это КУЧМА и ЛИТВИН».

«Именно благодаря им в Украине создана такая судебная система, что ни один гражданин не может добиться справедливости, а украинская мафия через Печерский суд Киева может осудить хоть Папу римского», - заявил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств. 1 марта 2005 года дело было закрыто.

23 июня 2011 года Печерский районный суд Киева своим решением отменил постановление генпрокурора о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Такое решение суд принял, удовлетворив ходатайство адвокатов бывшего Президента Л.КУЧМЫ.

11 октября адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявил, что его подзащитный вынужден был выехать за границу, поскольку в Украине существует реальная угроза его жизни.

Между тем Служба безопасности Украины объявила Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в международный розыск.