«Альфа» штурмует офис организации «Патриот Украины»?

В Харькове бойцы одного из спецподразделений захватили офис организации «Патриот Украины» по улице Римарской, 18. сообщил УНИАН работник пресс-службы местной отделения организации «Патриот Украины».

«Люди, находившиеся в офисе, позвонили и сказали, что люди в черных масках штурмуют офис. После этого связь оборвалась», - сказал он.

По словам работника пресс-службы, присутствующие в офисе активисты успели сообщить, что захват осуществили якобы сотрудники спецподразделения «Альфа».

Подробности выясняются.