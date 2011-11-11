«Альфа» штурмует офис организации «Патриот Украины»?
10:10, 11 ноября 2011Политика
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Информация из Харькова
В Харькове бойцы одного из спецподразделений захватили офис организации «Патриот Украины» по улице Римарской, 18. сообщил УНИАН работник пресс-службы местной отделения организации «Патриот Украины».
«Люди, находившиеся в офисе, позвонили и сказали, что люди в черных масках штурмуют офис. После этого связь оборвалась», - сказал он.
По словам работника пресс-службы, присутствующие в офисе активисты успели сообщить, что захват осуществили якобы сотрудники спецподразделения «Альфа».
Подробности выясняются.
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