Турчинов и Власенко дадут пресс-конференцию
09:12, 11 ноября 2011Политика
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В офисе "Батькивщины"
Сегодня в 11.00 состоится пресс-конференция первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра ТУРЧИНОВА и защитника экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщиина», пресс-конференция состоится по адресу: ул. Туровская, 13.
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