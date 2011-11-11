Турчинов и Власенко дадут пресс-конференцию

В офисе "Батькивщины"

Сегодня в 11.00 состоится пресс-конференция первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра ТУРЧИНОВА и защитника экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщиина», пресс-конференция состоится по адресу: ул. Туровская, 13. Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 527-70-84, 067-230-17-05.

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