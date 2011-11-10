Онищук: Высший совет юстиции не может устанавливать законность решений ВСУ

Высший совет юстиции не имеет компетенции устанавливать законность решений Верховного Суда Украины и привлекать судей к дисциплинарной ответственности, руководствуясь такими мотивами.

Об этом заявил экс-министр юстиции, президент Института правовой политики Николай ОНИЩУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Института.

Н.ОНИЩУК напомнил, что несколько дней назад Высший совет юстиции открыл производство за нарушение судейской присяги членами Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда на основании обращений народных депутатов. В частности, судей Верховного Суда обвиняют в том, что в 2009-2010 годах они незаконно изменили 15 лицам приговоры с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы.

По словам Н.ОНИЩУКА, в соответствии с Конституцией Украины, в компетенции ВСЮ входит осуществление дисциплинарного производства относительно судей высшего судебного органа – ВСУ (с. 131, ч. 1, п. 3). В частности, Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» устанавливает исчерпывающий перечень оснований для привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Он отметил, что отмена или изменение судебного решения не влечет за собой дисциплинарной ответственности судьи, который принимал участие в его принятии. «Ответственность в этом случае наступает только тогда, когда незаконность решения установлена способом, определенным процессуальным законом и является следствием преднамеренного нарушения норм права или ненадлежащего отношения к служебным обязанностям (ст. 83, ч. 2). Таким образом, вышеприведенное свидетельствует, что ВСЮ не имеет полномочий привлекать к дисциплинарной ответственности судей Верховного Суда на основании оценки законности решений высшей судебной инстанции», - отметил экс-министр.

В то же время Н.ОНИЩУК отметил, что открытие производства ВСЮ на основании заявлений народных депутатов в отношении членов коллегиального органа ВСУ – Судебной палаты по уголовным делам – создает прецедент возможного привлечения к ответственности судей единственного органа конституционной юрисдикции – членов коллегиального органа относительно решений Конституционного Суда Украины, конституционность и законность которых может вызвать сомнение.