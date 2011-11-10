Мельниченко готов к разговору со следователем при одном условии

Экс-майор Государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО готов встретиться со следователем в любой стране при условии отмены судебного решения о взятии его под стражу и допуска к делу двух защитников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО.

"МЕЛЬНИЧЕНКО готов пообщаться со следователем на территории украинского посольства в любой стране, куда сможет приехать следователь и он сам вместе с адвокатами, при условии, что будет отменено решение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста. Также нас с Павлом СЫЧЕВЫМ (еще один адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО - УНИАН) должны допустить к делу в качестве защитников", - сказал Н.НЕДИЛЬКО.

Адвокат рассказал, что данные условия являются гарантией безопасности Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Н.НЕДИЛЬКО подчеркнул, что как только он и П.СЫЧЕВ будут допущены к делу официально, сразу же будет обжаловано постановление суда о принудительной доставке экс-майора в суд и взятии под стражу.

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятен приезд Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в Украину для дачи показаний, адвокат сказал: "Посадить МЕЛЬНИЧЕНКО в СИЗО - это один из этапов плана власти и фигурантов "дела Гонгадзе". По моему мнению, СБУ, Генпрокуратура делает все, чтоб он не вернулся в Украину".

Таким образом адвокат дал понять, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО вряд ли вернется в Украину для участия в процессуальных действиях по его делу в ближайшее время, так как это повлчечет за собой его арест.

Н.НЕДИЛЬКО сообщил, что угроза жизни Н.МЕЛЬНИЧЕНКО до сих пор не устранена. "Условия, которые заставили его покинуть страну не устранены", - сказал он.

Кроме того, адвокат отметил, что экс-майору до сих пор официально не предъявлено обвинение, соответственно не могла идти речь о подписке о невыезде и незаконности пересечения границы.

Как сообщал УНИАН, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было возбуждено уголовное дело за разглашение государственной тайны, превышение служебных полномочий и использование поддельных документов.

29 июля 2011 года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда Киева от 23 июня 2011 года, которым тот отменил постановление экс-генпрокурора Украины Святослава ПИСКУНА от 1 марта 2005 года, закрывшего уголовное дело против Н.Мельниченко.

Дело поступило в СБУ, досудебное следствие возобновили. 23 сентября 2011 года следователь СБУ вынес постановление об объявлении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в розыск, с 14 октября он числится международном розыске.

Шевченковский районный суд Киева 18 октября 2011 года вынес постановление об аресте Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в связи с уклонением о следствия.

В постановлении суда говорится о том, что в случае задержания Н.МЕЛЬНИЧЕНКО его должны не позднее чем через 48 часов доставить в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Это сделано в связи с тем, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в международном розыске, уклоняется от следствия и препятствует установлению истины по делу, отметили в Генпрокуратуре Украины.