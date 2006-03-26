Умер 46-летний директор компании «Хостмастер» Мостовой

Утром 25 марта от сердечного приступа скончался 46-летний директор компании «Хостмастер» Борис Мостовой. Об этом сообщил УНИАН источник в кругах, близких к компании.

По словам собеседника, утром 25 марта Б.Мостовому стало плохо, в 6.00 приехала «скорая помощь», врачи которой констатировали смерть от сердечного приступа.

Похороны Б.МОСТОВОГО должны состояться во вторник, 28 марта, на Южном кладбище в Киеве.

Б.МОСТОВОЙ был директором «Хостмастера» с февраля 2001 года.

Справка УНИАН. ООО "Хостмастер" было основано в 2001 году и выполняло обязанности по администрированию украинского домена первого уровня – UA. Сегодня в состав участников ООО "Хостмастер" входят UA NCG, а также администраторы большинства публичных доменов Украины, в т.ч. наиболее массовых публичных доменов: COM.UA и KIEV.UA.