Политолог подсказывает Тимошенко «сильный ход»

После парламентских выборов Партия регионов и «Батькивщина» однозначно потеряют во влиянии как политические силы, и в следующем парламенте с вероятностью в 99% будет создан целый ряд фракций с «золотой акцией», с которым и власть, и оппозиция вынуждены будут договариваться.

С таким прогнозом выступил политолог Владимир ЦИБУЛЬКО, комментируя УНИАН новый проект закона о выборах в контексте переформатирования украинской политики.

«Что бы сегодня ни говорили о новой системе выборов, но в результате предстоящей кампании в стране не будет создано единого центра принятия решений. Власть, даже с учетом мажоритарщиков, вряд ли сможет сформировать эффективное большинство. А формат оппозиции вообще может быть непредсказуемым», - убежден политолог.

По его словам, «В случае, скажем, если команда БЮТ не обновится, а наоборот - из «Батькивщины» выйдет активное радикальное крыло во главе с Натальей КОРОЛЕВСКОЙ, Николаем ТОМЕНКО, Андреем ШЕВЧЕНКО, то центр формирования оппозиции сместится основательно. Новыми ньюзмейкерами определенно будут Арсений ЯЦЕНЮК и Виталий КЛИЧКО. В этом формате им легче будет найти общий язык с такими же молодыми и прагматичными Н.КОРОЛЕВСКОЙ и А.ШЕВЧЕНКО, нежели с целой командой несамостоятельных, как показала практика, политиков обоймы ТУРЧИНОВА-КОЖЕМЯКИНА».

В.ЦИБУЛЬКО уверен, что в интересах Юлии ТИМОШЕНКО не только удержать в своей орбите Н.КОРОЛЕВСКУЮ, А.ШЕВЧЕНКО и Н.ТОМЕНКО, но и вообще начать активную дискуссию об объединении т.н. «молодой» оппозиции.

«Ю.ТИМОШЕНКО - политик, который когда-то умел просчитывать на несколько шагов вперед. Она, безусловно, отдает себе отчет в том, что из себя представляет нынешняя ее команда и каково значение в ней тех же молодых ярких политиков, которых в значительной мере можно назвать альтернативными нынешним лидерам блока. Более того, на месте Ю.ТИМОШЕНКО я бы вообще инициировал активную, а главное - результативную дискуссию относительно консолидации оппозиции, прежде всего, вокруг идеи обновления не только принципов, но и команды. Это был бы сильный ход», - отметил политолог.