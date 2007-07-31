Центризбирком отвергает обвинения Кабмина

Центральная избирательная комиссия отвергает обвинения Кабинета министров в том, что Центризбирком затягивает процесс формирования Государственного реестра избирателей и завышает расходы на его создание.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ЦИК.

В документе, в частности, речь идет о том, что "до сих пор правительством во исполнение статьи 35 закона не принят главный, фактически стержневой акт, которым должны быть определены порядок и сроки формирования информационно-коммуникационной системы реестра, чем создается нормативно-правовая основа для соответствующих действий ЦИК". Согласно заявлению, отсутствие утвержденного Кабмином порядка – основная причина торможения процесса создания реестра избирателей.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Центральная избирательная комиссия является государственным органом со специальным статусом, вмешательство в деятельность которого других должностных лиц и органов запрещено законами Украины.

"К тому же часть третья статьи 14 закона о Государственном реестре избирателей устанавливает обязательность решений Комиссии, принятых в пределах ее компетенции. Таким образом, ревизия решений или действий ЦИК в этом смысле не предусмотрена ни одним из действующих законов".

Как сообщалось, вчера Кабинет Министров обвинил ЦИК в задерживании завершения работ во исполнение закона «О Государственном реестре избирателей», в частности по созданию информационно-телекоммуникационной системы Государственного реестра.