В Крыму нашли плюсы в назначении Могилева

Назначение бывшего министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА новым председателем Совета министров Крыма было прогнозируемо и вполне оправданно. Бывший глава МВД – жесткий руководитель, знакомый с реалиями автономии. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал лидер партии «Союз», депутат Верховного Совета Крыма Лев МИРИМСКИЙ.

«А.МОГИЛЕВ, объективно, грамотный, жесткий руководитель. Если не считать паузы в его карьере, вызванной политическими перестановками в стране, то после работы начальником крымской милиции он пошел на повышение в Киев – причем сразу на министерскую должность, а это о многом говорит», – отметил Л.МИРИМСКИЙ.

По его словам, Президент Украины в своем выборе должен был руководствоваться, прежде всего, профессионализмом кандидата и его способностью продолжить в Крыму преобразования, начатые под непосредственным руководством главы государства.

«Как бы кто ни относился к изменениям в автономии, но назначением А.МОГИЛЕВА Президент продемонстрировал готовность продолжать взятый курс. Преемственность – это именно то, что отличает данное назначение от аналогичных ситуаций в истории Крыма. Каждый новый премьер начинал все сначала, и уже невозможно оценить, были ли его старания положительными или отрицательными для республики – они просто ничем не заканчивались», – сказал Л.МИРИМСКИЙ.

Он добавил, что еще одним плюсом для Крыма, по аналогии с Василием Джарты, станут личные хорошие отношения А.МОГИЛЕВА с Президентом и, соответственно, продолжение преференций полуострову.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 7 ноября 2011 года дал согласие на назначение председателем Совмина АРК А.МОГИЛЕВА, уволив его с должности министра внутренних дел, которую тот занимал с марта прошлого года.

Верховная Рада Крыма 8 ноября утвердила А.МОГИЛЕВА в должности премьера АРК.

Должность председателя Совмина Крыма оставалась вакантной больше двух месяцев. В.Джарты, который был премьером автономии около полутора лет, умер в середине августа этого года после тяжелой болезни.