Кто согреет сердце «бело-голубого» избирателя - мнения экспертов

Украинские эксперты называют вполне вероятной и оптимальной первую десятку избирательного списка Партии регионов, которая была обнародована в СМИ.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного «Центром исследований политических ценностей» о возможной первой десятке избирательного списка Партии регионов, в которую войдут Виктор ЯНУКОВИЧ, Николай АЗАРОВ, Андрей КЛЮЕВ, Раиса БОГАТЫРЁВА, Тарас ЧОРНОВИЛ, Виктор ТИХОНОВ, Ринат АХМЕТОВ и Вячеслав БОГУСЛАЕВ.

В частности, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что, исходя из заявлений и комментариев самих «регионалов», пока это такой «полупрогноз, полукулуарная информация». По его словам, такой состав первой десятки избирательного списка Партии регионов является очень вероятным. «Из того числа «регионалов», которые имеют известное имя и влияние – это оптимальный вариант», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ. При этом, по его словам, не исключено, что когда будет определяться брендовая пятерка, то есть те, кто станет индивидуальным лицом и в то же время коллективным образом, возможные определенные изменения, поскольку десятка пока выглядит как очень формальный список.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ отметил, что, несмотря на то, что в списке будут присутствовать представители других политических партий, Партия регионов на эти выборы идет не блоком. С этой точки зрения, по его словам, первая часть списка выглядит органически. Политолог отметил, что с точки зрения конкретных кандидатур, список выглядит оптимально. Он объяснил это тем, что первый номер списка Виктор ЯНУКОВИЧ – лидер и кандидат на премьерство. Кроме того, в списке также присутствуют представители других влиятельных подгрупп – Николай АЗАРОВ, Андрей КЛЮЕВ, Ринат АХМЕТОВ, Раиса БОГАТЫРЁВА. В.КАРАСЁВ не исключил, что в первую десятку также будет включен и Борис КОЛЕСНИКОВ. Кроме того, по его словам, Партия регионов пытается показать определенные знаки и Западной Украине. Об этом свидетельствует тот факт, что в первую часть списка могут быть включены Тарас ЧОРНОВИЛ или Анна ГЕРМАН. «Следовательно, лучшего варианта для списка я не вижу, и нет смысла в том, чтобы привлекать в список спортсменов, звезд шоу-бизнеса. Такие фигуры вряд ли могут согреть сердца «бело-голубого» избирателя», - сказал В.КАРАСЁВ.

В то же время, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ выразил мнение, что «ни первая пятерка, ни первая десятка не будут играть для Партии регионов особого значения». По его словам, значение имеет лишь первый номер – Виктор ЯНУКОВИЧ, и он этот список возглавил.

В свою очередь руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО выразил мнение, что в списке Партии регионов первые сто лиц вообще не играют никакой роли. «Если взять с 90-го и по 100-го кандидата и поставить их вперед, то это не изменит отношения их постоянного и традиционного электората», - сказал политолог. По его словам, главным фактором является то, что избирательный список возглавил В.ЯНУКОВИЧ. «Эта десятка не носит никакого символического характера. В.ЯНУКОВИЧ может возглавить любую десятку, даже если там вместо фамилий будут просто номера, и все равно получит те же 30%», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Такого же мнения придерживается и директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ. По его словам, для Партии регионов практически не суть важен перечень тех, кто будет идти после первого номера избирательного списка. «Даже если бы в состав включили Бориса ТАРАСЮКА, это не уменьшило бы рейтинг Партии регионов», - подчеркнул он.

При этом М.ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что в списке присутствуют фигуры, с которыми связывают определенную идеологическую нагрузку, определенное видение экономического развития, политической позиции. «Это приемлемый вариант, хотя мог бы быть лучше. Но и этот нормальный», - добавил он.

В то же время руководитель проекта «Політична думка» Владимир ПОЛОХАЛО выразил мнение, что список отображает расклад центров влияний в Партии регионов. «Наличие АХМЕТОВА и БОГАТЫРЁВОЙ, полагаю, что в списке появится также и КОЛЕСНИКОВ, свидетельствует о противоречиях и борьбе за монопольное влияние в этой структуре Рината АХМЕТОВА», - сказал он. По словам В.ПОЛОХАЛА, список продемонстрировал, что партийной сущности согласно классическому политологическому измерению в этой структуре под названием Партия регионов нет. При этом он выразил мнение, что с точки зрения жесткой конкуренции, которая будет наблюдаться на этих выборах, этот список слишком уязвим.