На резиденции Черновецкого сменили табличку

Сегодня днем на здании столичной мэрии установили новую табличку с уточняющим названием Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, новая надпись информирует: “Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация)”, тогда как старая надпись была “Киевская городская государственная администрация”.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 24 мая своим решением утвердил структуру и состав своего собственного исполнительного органа – Киевской городской государственной администрации. За соответствующий проект решения «О деятельности исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)», поданный Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, проголосовало большинство депутатов горсовета. Согласно принятому решению, признаны утратившими силу 28 пунктов разных предыдущих решений Киевсовета, принятых в период с 2002 по текущий год.

Комментируя это решение Киевсовета, представитель оппозиции, депутат Киевсовета фракции В.КЛИЧКО Владимир БОНДАРЕНКО назвал его «маленьким переворотом» и высказал мнение, что оно стало необходимым Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ из-за слухов относительно Указа Президента о назначении нового председателя КГГА. По словам В.БОНДАРЕНКО, благодаря новому решению Киевсовета теперь КГГА полностью подчинена Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

В то же время, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ в интервью журналистам сказал, что принятое решение «только лишний раз показывает то, что и так четко прописано законом (о столице - УНИАН) и скреплено решением Конституционного Суда (дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в городе Киеве, решение от 25 декабря 2003 г. – УНИАН)».

«Все без исключения управления и структуры КГГА являются исполнительным органом Киевсовета и подчинены, в первую очередь, Киевсовету. Это говорит о том, что возглавлять и возглавляет исполком Киевского городского совета может только Киевский городской председатель, который единолично является и председателем исполкома, и председателем Киевсовета, мэром города Киева », - отметил О.ДОВГИЙ.

После принятия этого решения были внесены изменения в официальные бланки КГГА, где теперь вверху обозначается не просто «Киевская городская государственная администрация» а «Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация)”.