Янукович тоже нацелился на ”слияние партий” к выборам

Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявляет, что в избирательном списке Партии регионов на внеочередных парламентских выборах будут "союзники из других партий". Об этом он заявил сегодня в Енакиево, сообщает корреспондент "Острова".

"Будет определенное количество наших союзников, которые вместе с нами пойдут на выборы из других партий", - сказал Янукович.

При этом он допустил, что к выборам может произойти "слияние партий" с Партией регионов.

Премьер также акцентировал, что "все эти вопросы" решит съезд Партии регионов 4 августа.