Янукович тоже нацелился на ”слияние партий” к выборам
14:19, 31 июля 2007Политика
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Союзников приютят в списке
Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявляет, что в избирательном списке Партии регионов на внеочередных парламентских выборах будут "союзники из других партий". Об этом он заявил сегодня в Енакиево, сообщает корреспондент "Острова".
"Будет определенное количество наших союзников, которые вместе с нами пойдут на выборы из других партий", - сказал Янукович.
При этом он допустил, что к выборам может произойти "слияние партий" с Партией регионов.
Премьер также акцентировал, что "все эти вопросы" решит съезд Партии регионов 4 августа.
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