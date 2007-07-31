В СП считают, что Рудьковский угрожает национальным интересам

Непрофессионализм отдельных членов правительства приобретает масштабы, за которыми просматривается угроза национальным интересам и безопасности Украины. Как сообщает пресс-служба Главы государства, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ, отметив, что речь идет, в частности, о значительных убытках, которые может понести Украина от потери ее авторитета как ведущего транзитного государства.

Как стало известно, Казахстан ведет переговоры с Беларусью о временном транзите фосфора по территории этого государства. Однако, считает В.БОНДАРЬ, этот временный отказ от транзита через Украину лишь одного груза «может стать первым звонком» в процессах сокращения транзита грузов по территории Украины в результате катастрофического падения уровня безопасности грузо- и пассажироперевозок за время пребывания Николая РУДЬКОВСКОГО в должности министра транспорта.

Кроме того, убежден заместитель главы Секретариата, эта ситуация свидетельствует «о неспособности, неумении и нежелании Министерства транспорта Украины в лице Н.РУДЬКОВСКОГО совместно с другой страной решать проблемы». «Окончательного заключения относительно виновных в аварии во Львовской области еще нет, однако и Минтранс, и МЧС позволили себе обвинить в проблеме казахскую сторону», – отмечает В.БОНДАРЬ.

По его словам, авария во Львовской области является серьезным ударом по стратегическим интересам Украинского государства. «Мы можем многое потерять на рынке межгосударственных железнодорожных перевозок. Заявление казахской стороны – это серьезное предупреждение о потерях Украины в этом сегменте», – сказал заместитель главы Секретариата, напомнив, что межгосударственный транзит является для нас чрезвычайно важным ресурсом, учитывая удачное географическое расположение Украинского государства.

По его убеждению, авария на железной дороге выявила серьезную проблему Украины – речь идет об отсутствии сегодня системной работы по оптимизации использования транзитного потенциала Украины, в том числе, мощностей железнодорожного транспорта при перевозке грузов.

В.БОНДАРЬ напомнил, что по сравнению с 2006 годом объем железнодорожных грузоперевозок возрос на 11% – в первую очередь, это произошло за счет роста внутренних перевозок. «Как транзитное государство мы из года в год теряем. Очевидно, это вопрос к менеджменту «Укрзализныци» и стратегии работы Минтранса», – констатировал он.

Заместитель главы Секретариата убежден, что ситуация требует четких и однозначных шагов со стороны руководства правительства. В частности, по его мнению, следует дать принципиальную оценку действиям и бездеятельности руководства профильных министерств, которые стали причиной обострения ситуации с безопасностью на транспорте, – министр транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКИЙ должен быть отстранен от исполнения обязанностей.

Кроме того, считает В.БОНДАРЬ, необходимо провести серьезный анализ состояния транспортной сети Украины, оценку состояния реализации государственных программ по ее развитию и принять срочные меры по повышению транзитного потенциала страны.

Также, убежден заместитель главы Секретариата Президента, следует четко определить и распределить компетенцию в сфере управления железнодорожным транспортом, чтобы сделать невозможным переложение ответственности между разными ведомствами.

«Без предпринятия этих мер безответственность и халатность нынешнего руководства указанных министерств и в дальнейшем будут углублять угрозу национальным интересам и безопасности страны», – отмечает В.БОНДАРЬ.