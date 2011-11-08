Новым главой Верховного Суда может стать лидер КС Головин?

Председатель Совета судей Украины Ярослав РОМАНЮК считает, что судьи Верховного Суда Украины могут поддержать кандидатуру нынешнего Председателя Конституционного Суда Украины Анатолия Головина на должность руководителя ВС. Об этом пишет "Закон и бизнес".

«Я бы обратил внимание на работу Председателя КС Анатолия Головина, который сумел не только сплотить коллектив, но и поднять международный статус КС. С таким профессиональным и жизненным опытом, который есть у А. Головина, мне кажется, что Верховный Суд поддержал бы эту кандидатуру», - отметил Я. Романюк в эксклюзивном комментарии «ЗиБ».

Вместе с тем он отметил, что решение о назначении нового главы высшего судебного органа Пленум ВС будет принимать, учитывая программы, которые предложат кандидаты. Я. Романюк не исключает, что шанс вторично получить должность Председателя ВС остается и у Василия Онопенко, который возглавлял Верховный Суд до 30 сентября этого года. Ранее В. Онопенко выразил намерение во второй раз баллотироваться на пост Председателя ВС.

Как известно, по новому закону «О судоустройстве и статусе судей» судьей Верховного Суда, а следовательно и его Председателем, может стать судья, имеющий стаж более 15 лет, или судья Конституционного Суда. По словам Я. Романюка, «сегодня в ВС работает 47 человек, а закон предусматривает 48. То есть есть одна вакансия».