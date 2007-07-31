Луценко назвал список регионалов бомбоубежищем

Партия регионов давно стала убежищем для людей с темным прошлым, которым сейчас очень важно получить статус неприкосновенного народного депутата. Об этом сайту RAZOMзаявил лидер Блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий Луценко, комментируя оглашенные вчера списки “регионалов”, в которых появились фамилии одиозных политиков.

“Вдохновенные успехом в борьбе с законом, руководители Партии регионов на этих выборах расширяют свой “приют для неприкосновенных” до целого бомбоубежища, в котором планируется обустроить несколько “vip-номеров” для Медведчука, Резака, Щербаня, Шуфрича, семейства Засух и других одиозных лиц, которых уже давно ждут следователи”, - заявил Луценко.

“От лица Блока “Наша Украина – Народная самооборона” хотел бы сразу предупредить этих “vip-клиентов”, что им не помогут даже бомбоубежища, - подчеркнул лидер Блока. - На повестке дня следующей Верховной Рады – сразу после создания в ней демократического большинства - ключевые вопросы отмены депутатской неприкосновенности народных депутатов и изменение руководства правоохранительных органов. Закон будет один для всех”.