Партия регионов определилась с первой десяткой списка (фамилии)

Партия регионов определилась с проектом первой десятки избирательного списка.

Как сообщает сегодня газета "Коммерсант-Украина" со ссылкой на информацию высокопоставленных источников в Партии регионов, в десятку вошли, прежде всего, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, первый вице-премьер, министр финансов Николай АЗАРОВ и вице-премьер Андрей КЛЮЕВ.

Кроме того, места в десятке гарантированы также лидеру фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Раисе БОГАТЫРЕВОЙ, депутатам Тарасу ЧОРНОВИЛУ, Виктору ТИХОНОВУ, Ринату АХМЕТОВУ и Вячеславу БОГУСЛАЕВУ. Все они, как известно, были в первой десятке на выборах в 2006 году. В то же время присутствие в первой десятке Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ (№2 в списке на выборах в 2006 году), депутатов Верховной Рады V созыва Георгия СКУДАРА (№3), Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО (№9) и Бориса КОЛЕСНИКОВА (№10) пока «остается под вопросом».

«Бывший председатель СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК, а также министр экономики, председатель Партии промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ и заместитель министра юстиции, лидер партии «Виче» Инна БОГОСЛОВСКАЯ войдут в первые 30 номеров списка», - сообщил источник. При этом источник утверждает, что «после внесенных изменений у Партии регионов из нынешних депутатов останется около 85%».

Вместе с тем, как сообщил изданию один из представителей Партии регионов, пожелавший остаться неназванным, участие представителей СДПУ(о) в избирательных списках партии, которое ранее обсуждалось, до сих пор остается под вопросом. «Переговоры ведутся, только СДПУ(о) не знает, с кем их вести. Я знаю, что они говорят с ЯНУКОВИЧЕМ и КЛЮЕВЫМ. Проблема в Викторе МЕДВЕДЧУКЕ. Он настолько одиозная личность, что его присутствие в списке — это минус 10% электората в западных и восточных областях», — объяснил собеседник «Коммерсанта».

После вчерашнего заседания президиума политсовета Партии регионов, на котором обсуждались вопросы о проведении съезда, запланированного на 4 августа, а также принципы формирования избирательного списка, официальное заявление сделал депутат Верховной Рады V созыва Михаил ЧЕЧЕТОВ: «Принципиальных разногласий у членов политсовета и политисполкома по кандидатурам, внесенным в избирательный список, не существует. Однако до решения съезда говорить о конкретных персоналиях считаю преждевременным», — заявил он.

Другой причиной, по которой Партия регионов пока не решается назвать даже проект избирательного списка, по словам М.ЧЕЧЕТОВА, является продолжение консультаций с представителями других политических сил.

«В партийный список Партии регионов могут быть включены политические деятели страны, которые не присутствовали в составе нынешнего парламента», — заявил он. На уточняющий вопрос, за счет кого будут обновляться списки, М.ЧЕЧЕТОВ ответил, что списки партии обновлять не нужно, так как «она будет представлена в новом парламенте в более широком составе».

Как сообщал УНИАН, планируется, что избирательный список Партии регионов на досрочные парламентские выборы будет утвержден 4 августа на съезде партии.