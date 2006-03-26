Ахметов отказался от привилегии

Кандидат в народные депутаты по списку Партии регионов, президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ считает, что в день выборов не все граждане смогут проголосовать.

Об этом Р.АХМЕТОВ заявил сегодня в Донецке после того, как проголосовал, сообщает донецкое интернет-издание "Остров".

"Я думаю, не все граждане Украины смогут воспользоваться своим конституционным правом", - сказал Р.АХМЕТОВ.

По его мнению, из-за очереди на участке голосование превратилось в "процесс довольно сложный".

"Я специально сегодня пришел, чтобы посмотреть на всю процедуру, сколько времени нужно потратить, чтобы заполнить бюллетени и проголосовать. Получается минут сорок", - отметил Р.АХМЕТОВ.

Издание также отмечает, что несмотря на то, что по прибытию на участок Р.АХМЕТОВУ предложили сразу взять бюллетени, он от этого отказался и встал в общую очередь.