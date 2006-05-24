Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что затягивание коалиционных переговоров не скажется на показателях ВВП.

Об этом он сообщил в интервью газете «Экономические известия» (№ 88(295) от 24 мая 2006 г.

«Слава Богу, нет. Хотя вокруг этих вопросов очень много шума. Пока политики заняты друг другом, они не мешают работать предпринимателям. Думаю, чем дольше политики будут заняты собой, тем легче будет украинскому народу», – отметил премьер.

По его словам, экономика сейчас начинает легче себя чувствовать.

«Промышленность демонстрирует очень медленный рост. Но мы переломили тенденцию спада в промпроизводстве. Я думаю, если политики не будут мешать, то за полугодие будут нормальные показатели», – добавил Ю.ЕХАНУРОВ.