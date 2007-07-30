Катеринчук до конца года планирует сбросить Черновецкого

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” будет настаивать на проведении до конца 2007 года досрочных выборов депутатов Киевсовета и мэра столицы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель блока “Наша Украина – Народная самооборона” Николай КАТЕРИНЧУК.

“Мы убеждены, что сегодня говорить о стратегии развития города, о болезненных проблемах столицы - задача этой (парламентской) кампании. Эти выборы являются лишь первым шагом для смены власти в Киеве, и мы будем настаивать, чтобы после выборов, до конца 2007 года были проведены досрочные выборы в Киевсовет и досрочное переизбрание мэра”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Он отметил, что Киев является микромоделью государства и нуждается в изменениях. По его убеждению, две трети киевлян не понимают и не поддерживают решения Киевсовета и деятельность мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Кроме того, Н.КАТЕРНИЧУК сообщил, что одними из первых шагов блока в ВР нового созыва будет подача предложений для внесения изменений в закон о столице и принятие постановления о внеочередных выборах в Киеве.

По его словам, вопрос будущего кандидата на должность мэра Киева блок будет рассматривать после завершения досрочных парламентских выборов.

В то же время Н.КАТЕРИНЧУК убежден, что лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО является самым лучшим кандидатом на должность мэра столицы.

Он отметил, что для смены власти в столице представителям Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина – Народная самооборона” необходимо получить большинство в парламенте нового созыва.

Н.КАТЕРИНЧУК также сообщил, что “Наша Украина – Народная самооборона” предложит БЮТ подписать соглашение о честных и прозрачных выборах, а также о контроле за результатами выборов.