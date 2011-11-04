Азаров отказался встречаться с миссией МВФ?

Бывший первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что руководство Украины не провело ни одной встречи с представителями миссии Международного валютного фонда, которые находились в стране с 25 октября.

Как сообщает LB.ua, об этом И.УМАНСКИЙ заявил на заседании круглого стола в Институте Горшенина на тему: "Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?".

В комментарии изданию, И.УМАНСКИЙ уточнил, что за почти десять дней пребывания миссии в Киеве у украинского правительства не нашлось времени для встречи с представителями Международного валютного фонда, которые сегодня досрочно покинули Украину. Предполагалось, что по результатам нынешних переговоров миссия должна была рекомендовать совету директоров МВФ завершить пересмотр программы по соглашению stand by и предоставить Украине очередной транш финансирования.

"С момента приезда миссии с ней никто не встречался (имеется в виду руководство Украины), я общался с ними (представителями миссии), они были в шоке. На рабочем уровне работали, но - при возникновении любого сложного вопроса - наши чиновники кивали на АЗАРОВА, а он с миссией, на тот момент, отказался встречаться...", - цитирует издание И.УМАНСКОГО.

Ранее премьер-министр Николай АЗАРОВ в день приезда миссии МВФ подтвердил высказанный ранее тезис, что Украине не нужен кредит МВФ на условии повышения цен на газ для населения, на котором настаивает фонд.