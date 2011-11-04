В Верховной Раде докладывает Клюев

В Верховной Раде Украины во время Часа вопросов к правительству о социальной политике государства докладывает первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель парламента Владимир ЛИТВИН сообщил, что на заседании ВР отсутствует премьер-министр Николай АЗАРОВ, который находится с рабочим визитом в Сербии.

Кроме того, в командировках в США находятся вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО и министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

Также в командировках находятся министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК и министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА.

Также спикер сообщил, что вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ находится в отпуске.