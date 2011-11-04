Нардеп: органы досудебного следствия сфальсифицировали дело Луценко

Досудебным следствием не доказана вина экс-министра Юрия Луценко и других лиц в инкриминируемых им преступлениях. А выдвинутое им обвинение основывается на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях, что является нарушением Конституции Украины (ст.62).

Об этом говорится в депутатском запросе народного депутата Григория Омельченко, текстом которого располагает ZN.UA.

«Многочисленные сомнения относительно доказанности вины указанных лиц досудебным следствием были истолкованы не в их пользу, как того требует указанная статья Основного закона Украины, а им во вред. В процессе проведения досудебного следствия по делу Ю.Луценко имело место искусственное создание доказательств обвинения. В своей совокупности изложенное позволяет констатировать, что уголовное дело Ю.Луценко органами досудебного следствия сфальсифицировано», — говорится в запросе народного депутата.

По убеждению Г.Омельченко, досудебное следствие по делу Ю.Луценко проводилось с явно обвинительным уклоном и было направлено на то, чтобы искусственно создать фактические основания для привлечения Ю.Луценко и других лиц, которые являются подсудимыми по этому делу, к уголовной ответственности.