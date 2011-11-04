Фор: дело Тимошенко ясно показало нарушение права на защиту

Реакция Европейского Союза на приговор бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО является реакцией на нарушение в Украине права на защиту.

Об этом посол Франции в Украине Жак ФОР сказал в интервью «Украинской правде».

«Первый и очень важный пункт. С самого начала реакция в Евросоюзе и во Франции включительно – это не реакция защиты кого-то конкретно. Вообще нет! Надо, чтобы все четко осознавали: это реакция на нарушение в Украине права на защиту. И дело Ю.ТИМОШЕНКО очень ясно показало, что право защиты не было соблюдено. Мы все это видели», - сказал посол.

Говоря о своих впечатлениях от самого процесса над Ю.ТИМОШЕНКО, Ж.ФОР отметил: «Да, мы вместе с моими коллегами регулярно ходили в суд, наблюдали и старались понять, в чем суть дела. Мое мнение: это был несбалансированный суд».

В то же время дипломат высказал мнение, что когда политик делает что-то не так, то самая демократическая мера против него – это выборы. «Когда политик теряет уровень поддержки и доверия своих избирателей – это, по моему мнению, для него самая большая санкция», - подчеркнул Ж.ФОР.

Вместе с тем он отметил, что нельзя сравнивать суд над Ю.ТИМОШЕНКО и суд над бывшим Президентом Франции Жаком ШИРАКОМ. По мнению посла, разница между этими делами в том, что в судах Франции полностью реализуется право на защиту.

«А у вас был несбалансированный суд», - сказал Ж.ФОР.

Говоря о последствиях для Украины после осуждения Ю.ТИМОШЕНКО, Ж.ФОР сказал: «Конечно, мы не должны указывать: "Сделайте так или иначе". Но мы слышали, как Президент ЯНУКОВИЧ сказал нескольким высокопоставленным представителям Евросоюза в Ялте и в Варшаве, что "мы ищем выход из этого кризиса".

ОK, раз Президент сказал, мы верим его заявлениям. И ждем, когда будут сделаны конкретные шаги, о которых он сказал нескольким людям.

Но пока этого не видно. Наоборот, после приговора мы вдруг читаем в ваших медиа, что СБУ открыла новое уголовное дело в отношении экс-премьер-министра. Но ведь это не та дорога, о которой раньше говорила власть!

Я хочу, чтобы вы поняли, что это очень серьезно. Ведь мы поверили тому, о чем сказали нам власти. Но если после этих слов мы не видим дел, это вызывает у нас сомнения в словах украинской власти.