Клюев - львовянам: А знаете, почему я приехал?

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ представил активу Львовской области нового председателя облгосадминистрации Михаила КОСТЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония состоялась в сессионном зале Львовского областного совета с участием председателя облсовета Олега ПАНЬКЕВИЧА, городского председателя Львова Андрея САДОВОГО, руководителей райгосадминистраций области, депутатов Львовской ОГА, представителей общественности и СМИ.

А.КЛЮЕВ обратился к присутствующим со словами: «А знаете, почему я приехал? У вас новое руководство», после чего обнародовал указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА об освобождении Михаила ЦИМБАЛЮКА от должности председателя Львовской ОГА.

Он поблагодарил М.ЦИМБАЛЮКА за плодотворную работу на этом посту и выразил надежду, что «в новой должности ЦИМБАЛЮК отдаст все силы на благо государства».

В свою очередь, М.ЦИМБАЛЮК поблагодарил Президента за то, что тот дал ему возможность поработать на этом посту, а также выразил слова благодарности всем тем, кто в течение 10 месяцев работал с ним в одной команде.

Затем А.КЛЮЕВ обнародовал указ Президента Украины о назначении председателем Львовской ОГА М.КОСТЮКА.

Он отметил, что важным фактором назначения М.КОСТЮКА на должность «является его жизненный опыт и компетентность».

М.КОСТЮК поблагодарил за доверие и отметил, что приехал во Львов работать «и продолжать славные традиции нашего региона».

Также М.КОСТЮК заранее поблагодарил всех присутствующих в зале и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.