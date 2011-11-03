Азаров советует не задумываться над черной кошкой и числом 13

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Украине нужно не копировать чужие праздники, а восстанавливать свои традиционные.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я считаю, что у нас в нашей стране много своих народных праздников, многие из которых сейчас подзабыты, и лучше оживлять и восстанавливать свои традиционные, чем копировать, на мой взгляд, не совсем удачные. Ходить по улицам с масками, на которых изображены черепа и другие страшилки, мне думается, не самое лучшее занятие. Я больше уважаю позитивные символы - цветы, красивую одежду, смешные маски. Страха, злости и ненависти в мире и так хватает. Для меня белая краска лучше черной. Сам я, конечно, не верю ни в какую мистику и советую Вам не очень-то задумываться над черным котом и числом 13", - ответил Н.АЗАРОВ на вопрос одного из пользователей социальной сети.

Как сообщал УНИАН, недавно Н.АЗАРОВ заявил, что считает основной задачей интеллигенции восстановление моральных ценностей общества.

«Экономику легче восстановить, чем восстановить то единое целое, которое заключается в нашем общем (страны СНГ - УНИАН) историко-культурном наследии. Нужно признать, что не только пострадала наша экономика (от распада СССР – УНИАН) пострадали и наши связи в культурной сфере и в других сферах. И, прежде всего, в сфере гуманитарного сотрудничества. И это не может не беспокоить потому, что экономику можно восстановить, и мы ее восстановим», - сказал Н.АЗАРОВ.