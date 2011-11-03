В Донецке Януковичу пообещали бессрочную акцию неповиновения

Сегодня в Донецке возле памятника Тарасу Шевченко недалеко от здания облгосадминистрации прошел митинг недоверия Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, акция, которая собрала более 1,5 тысяч человек, проходила по инициативе общественных организаций «Спільна справа» и «Никто кроме нас». В митинге также приняли участие члены ряда профсоюзных объединений региона, представители Комитета сопротивления диктатуре в Донецкой области: ВО «Батькивщина», «Україна майбутнього», Конгресс украинских националистов, «Фронт Змін», а также общественных организаций «Мемориал им. В.Стуса», «Союз обманутых вкладчиков» и др.

Участники акции пришли с плакатами: «Воры во власти, верните то, что создали дети ВОВ», «Власть! Смотрите, не подавитесь копейками детей войны!», «Остановили атом, остановим беспредел Кабмина!», «Власть народу!» и др.

Выступавшие поддержали инициативу о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины «в случае невыполнения требований украинского народа, направленных на немедленное принятие безотлагательных, решительных действий против узурпации власти, беспрецедентного разворовывания страны и бесконтрольной распродажи национальных богатств олигархическими кланами».

Участники акции осудили «геноцид украинского народа, ущемление прав и свобод украинских граждан со стороны действующей власти».

По итогам акции была принята резолюция с требованиями к Президенту Украины и представителям власти на государственном и местном уровнях.

В резолюции сказано, что среди основных требований к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров Украины, депутатам местных советов всех уровней значится приведение законов, регламентирующих вопросы социальной защиты, в конституционное поле, требование введения моратория на внесение антиконституционных изменений, направленных на ограничение прав и свобод граждан Украины.

«В случае, если Верховная Рада Украины текущего созыва откажется от добровольного самороспуска или Президент не услышит мнение своего народа и не подпишет указ о роспуске Верховной Рады Украины нынешнего созыва, мы объявим дату начала всенародной бессрочной акции неповиновения», - говорится в резолюции.