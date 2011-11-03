В Верховную Раду заглянул Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в заседании Верховной Рады, на котором Александр ПАСЕНЮК принес присягу судьи Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент прибыл в сессионный зал в 16.02.

Кроме того, в парламент также прибыли премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и председатель Конституционного Суда Анатолий ГОЛОВИН.

Участие вышеуказанных высокопоставленных должностных лиц обязательно на церемонии вступления в должность нового судьи Конституционного Суда Украины.

В присутствии Президента, премьера и других должностных лиц А.ПАСЕНЮК принес присягу судьи Конституционного Суда.

После этого В.ЯНУКОВИЧ и Н.АЗАРОВ отбыли из ВР.

В то же время депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" не пришли на церемонию.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты по квоте парламента назначили 62-летнего А.ПАСЕНЮКА судьей Конституционного Суда Украины.

До этого назначения он занимал должность председателя Высшего административного суда.