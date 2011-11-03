Кличко подозревает, что Янукович - в виртуальном мире

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО призывает Верховную Раду Украины заслушать руководителей силовых ведомств, чтобы из первых уст получить озвученную вчера Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ информацию о том, что в Украине якобы массово скупается оружие и готовятся захваты государственных учреждений.

Об этом политик заявил 3 ноября во время общения с жителями Ильичевска, где В.КЛИЧКО находится с рабочей поездкой, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Общество услышало от Президента крайне тревожную информацию о том, что в стране якобы готовится силовой захват органов власти, по сути – государственный переворот. Поэтому те, кто выдумывает подобные вещи, обязаны срочно отчитаться перед гражданами, о каких именно сценариях идет речь и назвать имена мятежников. А если это очередные выдумки силовых министров, им лучше уже сегодня подать в отставку – хотя бы за то, что регулярно вводят в заблуждение главу государства», – говорит лидер «УДАРа».

В.КЛИЧКО также считает, что подобные заявления вызывают много вопросов относительно того, кто и как сегодня информирует главу государства о ситуации в стране. «Похоже, вокруг Президента создают виртуальный иллюзорный мир, где полным ходом идут реформы, но улучшению жизни уже сегодня мешает оппозиция с оружием. И единственный выход – посадить оппозиционеров в тюрьмы, что успешно и выполняется», – заявил политик.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 ноября, во время расширенного заседания правительства Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что правоохранительные органы передали ему информацию о закупке оружия оппонентами власти для нападения на органы власти.

В то же время, милиция и СБУ в официальных комментариях эту информацию не подтвердили.

Сегодня Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что милиция в этом году изъяла из незаконного оборота большое количество оружия и выясняет истинные намерения людей, которые хранят арсеналы.