СМИ: Журналистов под ВР били ногами и бросали на землю

3 ноября во время акции протеста возле Верховной Рады пострадали представители СМИ. Об этом "Телекритике" сообщил корреспондент газеты "Коммерсантъ. Украина" Валерий Кучерук, пишет "Телекритика".

По его словам, правоохранители, несмотря на то, что журналисты и фотографы показывали медийные удостоверения, грубо оттесняли их вместе с толпой протестующих, переступая через людей, упавших на землю. В частности, фотографа Максима Требухова били по ногам, он упал, ударился головой и ушиб ребро.

Фотограф Требухов лично подтвердил, что пострадал во время акции.

"У меня как минимум трещина ребра. Правоохранители грубо обращались с представителями СМИ. Я видел, как они били их ногами, били по камерам, в частности, повредили камеру РИА "Новости". Это при том, что мы говорили, что представляем СМИ и показывали им свои удостоверения", - сказал он.