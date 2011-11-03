Литвин официально объявил Пасенюка судьей КС под выкрики «Позор!»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН официально объявил в парламенте о назначении Александра ПАСЕНЮКА судьей Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сообщения представители оппозиции выкрикивали «Позор!». Также депутаты из фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС подошли к президиуму и заявили о фальсификации результатов голосования за назначение А.ПАСЕНЮКА судьей КС.

Перед этим глава счетной комиссии ВР Николай ШЕРШУН отметил, что комиссия получила бюллетени для голосования 259 народных депутатов. По его словам, за кандидатуру А.ПАСЕНЮКА проголосовали 249 народных депутатов, против – 8, 2 бюллетеня признаны недействительными.

Таким образом счетная комиссия предложила считать А.ПАСЕНЮКА назначенным на должность судьи КС.

В то же время народный депутат Юрий ПРОКОПЧУК (фракция "БЮТ-Батькивщина") заявил, что народный депутат Украины Юрий ЛИТВИН вбросил в урну дополнительные 20 бюллетеней, что «было зафиксировано заместителем председателя счетной комиссии и мною лично, а также всеми присутствовавшими журналистами». Ю.ПРОКОПЧУК отметил, что «Ю.ЛИТВИН, зайдя в кабинку с газетой, достал из газеты 20 бюллетеней, которые одной стопкой там лежали, что было зафиксировано, и таким образом способствовал фальсификации выборов судьи КС». По словам Ю.ПРОКОПЧУКА, кое-кто объяснял, что Ю.ЛИТВИН вбрасывал бюллетени депутатов из своей фракции, но если бы даже так было в действительности, то это является «грубым нарушением» Конституции Украины и Регламента ВР. Ю.ПРОКОПЧУК отметил, что при этом лично голосовали, в частности, Игорь ШАРОВ и другие депутаты из фракции Народной партии.

Ю.ПРОКОПЧУК подчеркнул, что при таких обстоятельствах невозможно признать легитимными «выборы судьи КС ПАСЕНЮКА».

«Поэтому судья Конституционного Суда Украины ПАСЕНЮК не является судьей Конституционного Суда», - отметил он.

Несмотря на эти замечания и заявления о том, что некоторые члены счетной комиссии составили протокол о фальсификациях, В.ЛИТВИН официально объявил о назначении А.ПАСЕНЮКА судьей КС.