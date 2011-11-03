Спецназ остановил пикетчиков за сто метров от входа в АП

Около 300 активистов ряда общественных организаций пикетируют здание Администрацию Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, они пришли на улицу Банковую со стороны улицы Институтской.

Пикетирующих остановил кордон из бойцов спецподразделений МВД на расстоянии около 100 м от входа в Администрацию Президента. Кроме этого, на небольшом расстоянии за кордоном милиции установлен стационарное металлическое заграждение.

Участники акции держат государственные флаги, флаги своих общественных организаций и скандируют: «Банду геть!».