Теневой министр про 5 грамм сала и челядь Януковича

Фракция «БЮТ-Батькивщина» призывает Верховную Раду принять законопроект № 9002, которым предлагается увеличить прожиточный минимум до 1 тыс. 494 грн., минимальную зарплату – до 1 тыс. 576 грн., минимальную пенсию установить в размере 1 тыс. 254 грн.

Об этом заявил народный депутат, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Он отметил, что этот законопроект, разработанный членами фракции «БЮТ-Батькивщина», отвечает предвыборным обещаниям Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

По словам А.ПАВЛОВСКОГО, методика начисления социальных выплат не пересматривалась в стране с 2000 года, хотя соответствующий закон требует пересматривать их каждые пять лет.

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что в соответствии с действующим прожиточным стандартом, в сутки потребности гражданина Украины составляют: 250 граммов картофеля, 100 граммов хлеба, 10 граммов макарон, 5 граммов гречихи, 5,5 граммов сала и 25 граммов колбасы.

«Пусть бы попробовали ЯНУКОВИЧ или АЗАРОВ сами пожить хотя бы несколько дней по таким нормативам, и сравните это с 170 тысячами долларов, которые тратятся ежедневно из госбюджета на содержание ЯНУКОВИЧА и его челяди», - отметил народный депутат.

Он также обратил внимание на то, что по официальным данным Министерства социальной политики, фактический прожиточный уровень в ценах июля текущего года составил 1098 грн., а правительство предлагает заложить в бюджете с января следующего года 1017 грн.

По словам А.ПАВЛОВСКОГО, уровень минимальной зарплаты, предложенный правительством, также не отвечает минимальным потребностям граждан.