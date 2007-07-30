Ключковский не понял унылого анекдота от Мороза

"Созывая завтра так называемую внеочередную сессию ВР, Мороз наверняка хочет реализовать сценарий срыва выборов. Он уже убедился, что перевыборы неотвратимы, поэтому делает все, чтобы продолжить свою жизнь в украинской политике. Однако Мороз не понимает, что таким образом он уничтожает украинское государство”, - сказал в комментарии сайту RAZOM народный депутат пятого созыва Юрий Ключковский.

“Для меня непонятна идея Мороза привести к присяге каких-то новых депутатов. Интересно, где он их мог взять? От “Нашей Украины” и БЮТ нет новых кандидатов в депутаты, поскольку списки “обнулены”, - подчеркнул Ключковский, комментируя информацию о том, что на внеочередной сессии может быть принята присяга новыми депутатами.

“Это – анекдот с печальным концом, - подчеркнул он. – Это действительно было бы смешно, если бы не было так грустно, поскольку подобные бесчинства происходят на высочайших ступенях власти”.

Юрий Ключковский также добавил, что ВР может рассматривать изменения в Конституцию лишь после заключения Конституционного Суда, а такого заключения нет. Вместе с тем, народный депутат отметил, что если бы даже было заключение КС и при условии полномочности ВР на внеочередных сессиях все равно нельзя менять Конституцию.