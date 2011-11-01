Участники акции протеста возле ВР требуют отставки Януковича и Азарова
13:17, 01 ноября 2011Политика
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Продолжается митинг
Представители чернобыльских организаций, которые сегодня пикетируют Верховную Раду, требуют отставки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая перед участниками акции, заявил один из участников акции.
«Президента, который является гарантом наших конституционных прав, надо как бездельника отправить в отставку», - сказал он и призвал чернобыльцев «наращивать наши силы до полной капитуляции власти».
На его призыв участники акции отреагировали положительно, подняв вверх руки, в которых держат удостоверения участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и выкрикивая: «Банду геть!».
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