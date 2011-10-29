Табачник: не так уж велика значимость Тимошенко в Европе

Резолюция Европейского парламента по Украине, «если суммировать, отражает разные точки зрения разных партий, которые есть в Европейском парламенте, и ее нельзя считать однозначной», заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК в эфире «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером.

По его словам, в резолюции отражены «разные позиции разных партий, представителей разных стран».

«Именно поэтому в этом документе есть на первый взгляд противоречивые или даже взаимоотрицающие друг друга констатации фактов. Но там, где касается фундаментальных ценностей, межгосударственных и длительных отношений, я абсолютно согласен с министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО о том, что это успех страны», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК. По его словам, в резолюции содержится «более чем прозрачный намек на реальность» европейской перспективы Украины.

По мнению Д.ТАБАЧНИКА, «безусловно, при стремлении в какое-то сообщество обе стороны должны брать на себя двухсторонние обязательства».

В то же время он подчеркнул, что высказывания ряда политиков о том, что Украина что-то "должна" - неприемлимы. «С точки зрения международного права констатация "должна" является своего рода оксюмороном или более - просто абсурдом", – добавил он.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, резолюция Европарламента «дает целый ряд положительных сигналов». «Если говорить о формальных вещах важных, то она, безусловно, денонсирует позицию европейских политиков исполнительной власти, которые пытались в одностороннем порядке отложить встречу с украинской делегацией», - сказал он.

Как отметил министр, в резолюции говорится о том, что до декабря нужно провести встречу «с Украиной и что этот диалог должен состояться до запланированного на декабрь саммита Украина - ЕС».

В ходе возникшей полемики с народным депутатом от «БЮТ-Батькивщины» Сергеем СОБОЛЕВЫМ Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что Европарламент не состоит из сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. «Не так велика значимость Вашего любимого политика, чтобы парламент Европы состоял из сторонников Вашего политика», - считает Д.ТАБАЧНИК.