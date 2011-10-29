На базе движения «Вперед!» будет создана общественная организация
Последней каплей стал закон 8521
На базе всеукраинского общественного движения «Вперед!» будет создана общественная организация.
Об этом руководитель штаба акции “Вперед!” Андрей ПАНАЭТОВ заявил на пресс-конференции в УНИАН.
По его словам, поскольку власть не прислушивается к требованиям предпринимателей, то акция “Вперед!” решила создать консолидированную организацию, первый съезд которой состоится в ноябре.
А.ПАНАЭТОВ отметил, что нынешние политические силы “обанкротились”, и сейчас на первый план должны выйти представители гражданского общества.
“Мы провели “Налоговый майдан”, мы провели “Автомайдан”, мы заставили власть слушать нас! Мы являемся гражданским обществом и готовы брать ответственность за свою судьбу и судьбу страны”, – сказал А.ПАНАЭТОВ.
Он добавил, что “последней каплей” стало принятие Верховной Радой законопроекта №8521 об упрощенной системы налогообложения, который “фактически убивает малый бизнес в Украине”.
“Мы неоднократно обращались к депутатам с нашими требованиями, но они игнорируют нас”, – заявил А.ПАНАЭТОВ.
По его словам, поскольку депутаты не хотят пойти навстречу предпринимателям, то 3 ноября возле Верховной Рады представители более 250-ти организаций будут требовать самороспуска парламента.
“Мы призываем всех небезразличных присоединяться к нам”, – сказал он.
Председатель общественной организации “Наступление” Руслан СЕКЕЛА заявил, что к протестному движению в Украине присоединяются новые силы, в частности воины-афганцы.
“Если предприниматели – это ум страны, то “афганцы” – это ее сила”, – сказал он.
Р.СЕКЕЛА заявил, что ветераны войны в Афганистане также присоединятся к акции протеста 3 ноября возле Верховной Рады.
Кроме того, лидер общественной организации “Союз перевозчиков Украины” Сергей ОВЧИННИКОВ сообщил, что к акции намерены приобщиться предприниматели-автоперевозчики.
Организаторы акции обратились с открытым письмом к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором призывают его ветировать закон об упрощенной системе налогообложения (№8521).
Как сообщал УНИАН, закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)" Верховная Рада Украины приняла 20 октября 2011 года.