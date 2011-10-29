На базе движения «Вперед!» будет создана общественная организация

На базе всеукраинского общественного движения «Вперед!» будет создана общественная организация.

Об этом руководитель штаба акции “Вперед!” Андрей ПАНАЭТОВ заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, поскольку власть не прислушивается к требованиям предпринимателей, то акция “Вперед!” решила создать консолидированную организацию, первый съезд которой состоится в ноябре.

А.ПАНАЭТОВ отметил, что нынешние политические силы “обанкротились”, и сейчас на первый план должны выйти представители гражданского общества.

“Мы провели “Налоговый майдан”, мы провели “Автомайдан”, мы заставили власть слушать нас! Мы являемся гражданским обществом и готовы брать ответственность за свою судьбу и судьбу страны”, – сказал А.ПАНАЭТОВ.

Он добавил, что “последней каплей” стало принятие Верховной Радой законопроекта №8521 об упрощенной системы налогообложения, который “фактически убивает малый бизнес в Украине”.

“Мы неоднократно обращались к депутатам с нашими требованиями, но они игнорируют нас”, – заявил А.ПАНАЭТОВ.

По его словам, поскольку депутаты не хотят пойти навстречу предпринимателям, то 3 ноября возле Верховной Рады представители более 250-ти организаций будут требовать самороспуска парламента.

“Мы призываем всех небезразличных присоединяться к нам”, – сказал он.

Председатель общественной организации “Наступление” Руслан СЕКЕЛА заявил, что к протестному движению в Украине присоединяются новые силы, в частности воины-афганцы.

“Если предприниматели – это ум страны, то “афганцы” – это ее сила”, – сказал он.

Р.СЕКЕЛА заявил, что ветераны войны в Афганистане также присоединятся к акции протеста 3 ноября возле Верховной Рады.

Кроме того, лидер общественной организации “Союз перевозчиков Украины” Сергей ОВЧИННИКОВ сообщил, что к акции намерены приобщиться предприниматели-автоперевозчики.

Организаторы акции обратились с открытым письмом к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором призывают его ветировать закон об упрощенной системе налогообложения (№8521).

Как сообщал УНИАН, закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)" Верховная Рада Украины приняла 20 октября 2011 года.