Кужель объяснила, почему ей завидуют регионалы

Координатор общественного движения “Гражданское сопротивление” Александра КУЖЕЛЬ считает, что менее чем через полгода в Украине возникнут проблемы с обеспечением выплат из бюджета и будут задерживать выплату зарплат.

Об этом она сказала в интервью “Газеті по-українськи” (№158 от 28 октября).

Отвечая на вопрос: “Что ждет Украину в ближайшие несколько лет?”, А.КУЖЕЛЬ сказала: “Еще три-пять месяцев будет осмысление положения. Потом наступят проблемы с финансами: не смогут обеспечить выплаты из бюджета, будут задерживать зарплаты”.

По ее словам, “при Юле (речь идет об экс-премьер-министре Юлии ТИМОШЕНКО - УНИАН) была другая ситуация. Она лично переломила теневые схемы в энергетике. Ни один мужик так не пахал”.

“ТИМОШЕНКО уходила с работы в полночь. Вы хотите сказать, что только она в этой стране что-то наворовала? Стоп. Тогда давайте ее банковские счета, заводы. Можно же показать других людей, у кого это все есть, и им почему-то не ставят вопрос, откуда оно взялось”, - сказала она.

По словам А.КУЖЕЛЬ, она поддерживала в 2004 и 2007 годах Партию регионов, потому что “работала тогда с другими людьми”.

“Я и сейчас с уважением отношусь к Владимиру РЫБАКУ, братьям КЛЮЕВЫМ, Владимиру СИВКОВИЧУ, Владимиру ЯЦУБЕ, Юрию МИРОШНИЧЕНКО, Александру ЛАВРИНОВИЧУ. Но не могу принять методику работы разумного, системного ЛЕВОЧКИНА. БАЛОГА (речь идет о Викторе БАЛОГЕ, который был главой Секретариата Президента Виктора ЮЩЕНКО - УНИАН) там и рядом не стоял в умении все делать и нигде не светиться”, - сказала и призналась, что теперь понимает “своего друга-ученого из Москвы”. “Я ему говорила: "Ой, эти помаранчевые". А он: "Цени то, что вы имеете. Вспомнишь это, если станет так, как у нас".

“Теперь вспоминаю: бизнес отбирают, митинги разгоняют, оппозиция - и не только - в тюрьме”, - сказала А.КУЖЕЛЬ и отметила, что нынешнему Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ “есть что защищать”. “Не только "Межигорье". Его сын Александр сейчас входит в десятку самых богатых людей Украины. Откуда у стоматолога такие деньги?”, - спросила она.

Говоря о Верховной Раде, А.КУЖЕЛЬ отметила, что там влияние на реальную политику в Украине “имеют единицы”. “Когда я была депутатом, с моим мнением считались. А в нынешней Верховной Раде я бы умерла: сказать что-то нельзя, высказать собственное мнение, голосовать по собственному усмотрению - невозможно”, - сказала А.КУЖЕЛЬ и добавила: “Ко мне подходят "регионалы" и тихо говорят: "Как я тебе завидую, ты можешь сказать, а я - нет. Меня уничтожат".