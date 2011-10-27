Закрытый показ отрывков первого украинского 3D фильма «Синевир»
10:30, 27 октября 2011Политика
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В понедельник, 31 октября, в 10.30 в столичном Развлекательном центре «Блокбастер», в 12-м зале («Михалков»), пройдет закрытый показ отрывков первого украинского коммерческого 3D фильма «Синевир».
Представители прессы будут иметь возможность первыми увидеть кадры мистического триллера в формате 3D, который выйдет в мировой прокат в апреле 2012 года.
Кроме того, запланировано общение с генеральным продюсером проекта Владимиром ХОРУНЖИМ, режиссерами и актерами.
Адрес: г. Киев, Московский проспект, 34В.
Аккредитация обязательна!
Телефоны для аккредитации:
(044) 465-57-55
(067) 149-73-54
(050) 206-20-81.
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