Закрытый показ отрывков первого украинского 3D фильма «Синевир»

В понедельник, 31 октября, в 10.30 в столичном Развлекательном центре «Блокбастер», в 12-м зале («Михалков»), пройдет закрытый показ отрывков первого украинского коммерческого 3D фильма «Синевир».

Представители прессы будут иметь возможность первыми увидеть кадры мистического триллера в формате 3D, который выйдет в мировой прокат в апреле 2012 года.

Кроме того, запланировано общение с генеральным продюсером проекта Владимиром ХОРУНЖИМ, режиссерами и актерами.

Адрес: г. Киев, Московский проспект, 34В.

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