Оппозиция будет блокировать трибуну ВР

Оппозиция в Верховной Раде будет вынуждена заблокировать трибуну парламента в случае попыток принятия закона о выборах без консультаций с ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей ПОДГОРНЫЙ в Луганске во время круглого стола с представителями Комитета сопротивления диктатуре, посвященного анализу нового избирательного законодательства Украины.

По словам С.ПОДГОРНОГО, «протягиваемые» большинством в Верховной Раде законопроекты Александра ЛАВРИНОВИЧА и Александра ЕФРЕМОВА - сырые и оставляют без ответа множество вопросов, не учитываются поправки от оппозиции, нормы не меняются. С.ПОДГОРНЫЙ считает, что «если будет проголосован законопроект А.ЛАВРИНОВИЧА или А.ЕФРЕМОВА, это может спровоцировать непризнание демократическими институциями Европы результатов выборов 2012 года еще до их старта».

Также депутат С.ПОДГОРНЫЙ подчеркнул, что нельзя менять избирательное законодательство за год до выборов. «Сегодня главное не допустить включения машины для голосования, которую Партия регионов уже уготовила для граждан Украины. Также необходимо, по крайней мере, сохранить ряд норм, которые действовали ранее в избирательном законодательстве. Лучше тогда вообще ничего не менять, чем принимать законопроекты ЕФРЕМОВА и ЛАВРИНОВИЧА», - сказал он.

С.ПОДГОРНЫЙ отметил, что Украина ныне не является правовым государством.

«Сегодня в нашей стране чиновники взяли за правило системно нарушать базовые права граждан. Принимаются нужные законы для дополнительного обогащения чиновников, например, кощунственная пенсионная реформа, закон, связанный с ликвидацией льгот и так далее. Суды выносят преступные решения в угоду власти, а исполнительная власть занимается собственным обогащением», - заявил депутат от «БЮТ-Батькивщины».